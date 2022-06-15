Украинские военные выбивают оккупантов из Николаевщины, вертолеты ударили по скоплению врага, - ОК "Юг"
Украинские подразделения продолжают наносить авиационные удары по оккупантам, выбивая их из Николаева
Об этом сообщил спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.Противник продолжает ведение боевых действий в привычной для себя коварной тактике. применяет системы залпового огня", – говорится в сообщении.
В течение ночи нанесены два удара РСЗО "Смерч" по Апостолову на Криворожье. В результате попадания в гражданскую больницу погибли 3 и ранены 4 гражданских лица. В Николаевской области обстреливали населенные пункты Березнеговатской, Шевченковской и Галицыновской общины. С применением стратегической авиации из Крыма ночью нанесен ракетный удар 4 крылатыми ракетами по Прибужановской общине Вознесенского района."Между тем наши подразделения продолжают выполнение огневых задач и наносить авиационные удары по противнику, выбивая их из Николаевщины. На рассвете парой вертолетов точно атакован район скопления противника. Потери уточняются", - сообщили в ОК "Юг".
- Напомним, по информации ОК "Юг", за 14 июня ВСУ убили 70 россиян и уничтожили 60 единиц техники.
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