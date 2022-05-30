Украинские военные выбили россиян из Николаевки на Херсонщине, вызвав панику среди оккупантов, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке.

"В ходе удачного наступления подразделений Сил обороны враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, что привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений вооруженных сил российской федерации", – говорится в сообщении.

Что касается Волынского и Полесского направлений, то здесь без особых изменений. Однако Беларусь до 4 июня этого года проводит "меры по проверке боевой готовности", отмечает Генштаб.

На Северском направлении враг обстреливает из артиллерии приграничные районы с территории российской федерации приграничных районов. Под обстрелами Бояро-Лежачие и Мануховка Сумской области, а также Янжуловка и Каменская Слобода на Черниговщине.

На Слобожанском направлении противник продолжает готовиться к наступлению, изучает возможные пути выдвижения, поставки оружия и военной техники.

В Харьковском направлении обошлось без активных действий.

На Славянском направлении противник продолжает перегруппировать войска, чтобы возобновить наступление в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. В направлении населенного пункта Курулько предпринял попытку ведения штурмовых действий, успеха не имел, отошел на ранее занятые позиции.

В Донецком направлении враг, кроме артиллерийских обстрелов, нанес авиационных ударов в районах Новоселовки и Лисичанска, ракетные удары в районах населенных пунктов Соледар и Северск.

В Генштабе фиксируют перегруппировку врага и подготовку его к наступлению на Лиманском.

На Северодонецком направлении Россия ведет штурмовые действия в районах Северодонецка, Тошковки и Устиновки, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Новолуганское и Берестовое.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг безуспешно пытается усилить группировку и восполнить потери за счет устаревшей и восстановленной техники.

В Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Посад-Покровское, Осокоровка, Нововоронцовка, Благодатное, Партизанское и другие.

На Криворожском направлении Россия бьет из артиллерии по позициям ВСУ и ведет контрбатарейную борьбу.

"В акваториях Черного и Азовского морей корабли черноморского флота продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий, ведения разведки и огневой поддержки на приморском направлении. Противник блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря", - отметил Генштаб.

При этом ВСУ отмечает готовность ракетного вооружения в акватории Черного моря, а именно – одного носителя крылатых ракет типа "Калибр". При этом к острову Змеиный РФ подтянула три катера для обеспечения своих подразделений.

"Оккупанты продолжают наращивать систему противовоздушной обороны на территории временно оккупированного Крыма. В определенных районах враг дополнительно развернул до двух зенитных ракетных дивизионов ЗРС С-300 из состава 4 армии Южного военного округа", – указывает Генштаб.

При этом российская армия продолжает нести потери на территории Украины, что приводит к дальнейшему снижению морально-психологического состояния. Постоянно увеличивается количество вражеского личного состава, который каким-либо образом пытается избежать боевых действий.

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