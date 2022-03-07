Украинские военные ВСУ подбили российский корабль в Черном море

Об этом сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Еспресо.TV.

"Немножко держали интригу, но сейчас уже могу сказать. Русский корабель пошел нах*й. У врага потери, наши молодцы. Минус один вражеский корабль", – сказал Сергей Братчук.

Напомним, оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области.

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