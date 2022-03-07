Украинские военные ВСУ подбили российский корабль в Черном море
Сегодня, 7 марта, возле Одессы военным ВСУ удалось потопить вражеский корабль
Об этом сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Еспресо.TV.
"Немножко держали интригу, но сейчас уже могу сказать. Русский корабель пошел нах*й. У врага потери, наши молодцы. Минус один вражеский корабль", – сказал Сергей Братчук.
- Напомним, оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области.
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