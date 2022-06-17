Украинские военные впервые рассказали о потерях техники в войне с Россией

Украина потеряла примерно 30-40% техники в результате активных боев. Об этом рассказали в интервью National Defence заместитель министра обороны Украины по закупкам Денис Шарапов и командующий логистикой Сухопутных войск ВСУ Владимир Карпенко.

Денис Шарапов подчеркнул, что для нужд ВСУ необходимо привлечь военно-промышленный комплекс всего мира. Чтобы иметь преимущество над россиянами, вооруженным силам нужны системы высокоточного оружия.



"Вдумайтесь: одна бригада занимает около 40 километров линии обороны. Следовательно, для прикрытия активного боевого конфликта нужно 40 бригад. Каждая бригада – это 100 БМП, 30 танков, 54 артсистемы – только на одну бригаду, а у нас их 40", – пояснил Владимир Карпенко.

Он добавил и о потерях Вооруженных сил в технике: "Я пока не буду говорить о противотанковых управляемых ракетах или противотанковых управляемых средствах. Я говорю только о тяжелом вооружении. На сегодняшний день мы имеем примерно 30-40%, а иногда и до 50% потерь техники вследствие активных боев.Таким образом, мы потеряли примерно 50%. Потеряно около 1300 БМП, 400 танков, 700 артсистем.

"Мы получили большое количество систем вооружения, но, к сожалению, при таком массовом расходовании ресурса они покрывают лишь 10–15% наших потребностей. Нужна артиллерия, нужны артиллерийские боеприпасы, БМП, боевые машины, танки. Нам нужны системы ПВО и реактивная система огня", – сказал Денис Шарапов.

17 июня министр обороны Алексей Резников в интервью CNN сообщил , что РФ планировала захватить Киев за 12 часов.

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