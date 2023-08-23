Украинские военные впечатляют на западных учениях, однако на войне в Украине не хватает солдат. Акценты мировых СМИ 23 августа

На таких темах акцентируют международные издания на утро 23 августа.

Украинские военные поражают на западных учениях

О тренировке украинских военных в лесах Германии рассказывает Politico, отмечая их успеваемость, в том числе украинский экипаж на основном боевом танке Леопард 1А5, который с первого выстрела поразил 15 целей из 17.

"Я очень поражен тем, что украинские военные продемонстрировали здесь", – цитирует издание немецкого генерал-лейтенанта Андреаса Марлоу.

В середине августа тренировочная миссия ЕС для украинских солдат была в самом разгаре на полигоне немецких вооруженных сил в Клетке, одном из двух тренировочных центров в Германии. Здесь десятки украинских солдат пятую неделю учатся руководить немецкой военной техникой, в частности, Leopard 1A5 и Marder 1A3. Вскоре они должны возвратиться домой.

"Конечно, тренировки слишком короткие, – добавляет Марлоу. Однако Украине нужно, чтобы солдаты как можно быстрее вернулись в бой.

В течение этих недель украинцы тренируются по 12 часов в день, шесть дней в неделю. Сначала на тренажерах, потом на настоящих танках Leopard, вооруженных невзрывными учебными боеприпасами. Это утомительная программа, подчеркивают в Politico и добавляют, что на 17 различных программ учений в Германию, которые продолжаются с 15 ноября, приезжают в основном неопытные украинцы.

"Две трети прибывающих сюда курсантов являются резервистами или гражданскими лицами", - объясняет Марлоу.

Программы учений постоянно адаптируют под запросы Украины: от ведения боев в городе до боевых действий на лесистых местностях, в зависимости от вызовов, стоящих перед украинскими военными, ведущими контрнаступление.

В настоящее время Германия уже подготовила 6200 украинских солдат при поддержке 12 европейских стран, в том числе Нидерландов и Дании. К концу года цель – 10 тысяч воинов.

Хотя западное оружие несколько устарело, говорят в Politico, оно все равно лучше советской техники, к которой привыкли украинцы.

"Marder – это как BMW, а российский бронетранспортер – как старушка "Волга"", – цитирует издание шутку одного из украинских бойцов, который тренируется на Marder 1A3.

Вместе с тем, несмотря на мотивацию украинцев, Марлоу реалистично оценивает влияние немецких танков на полях сражений в Украине: "Ни одна система вооружения сама по себе не будет решающей".

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Украине не хватает добровольцев, готовых воевать

Добровольцев недостаточно, пишет BBC в своем материале, посвященном мужчинам, которые не хотят воевать. Украина постоянно нуждается в замене десятков тысяч раненых и погибших. Многие бойцы просто истощены после стольких месяцев борьбы с полномасштабным российским вторжением.

"Некоторые мужчины не хотят воевать. Тысячи уехали из страны, иногда после подкупа чиновников, а другие находят способы уклониться от призывников, которых, в свою очередь, обвиняют во все более жесткой тактике", – говорит издание и рассказывает о мужчине, который не хочет идти воевать.

Как правило, объясняют в BBC, до вторжения России мужчинам, которые не хотели проходить военную службу из-за своих религиозных убеждений, предлагали альтернативу. К примеру, работу в сельском хозяйстве или в социальных службах. Однако с вторжением она исчезла. Между тем, по мнению Егора, такой выбор должен быть доступен, независимо от причин, которыми руководствуются люди.

"Каждая ситуация индивидуальна, – цитирует издание мужчину. – То, что в Конституции записано, что все граждане мужского пола должны воевать, по моему мнению, не отвечает современным ценностям".

Как добавляет BBC, недавно Егора отправили в призывной пункт после того, как его остановила милиция в Киеве, обвинив в уклонении от призыва. В конце концов его отпустили домой, после того, как он объяснил, что у него проблемы со спиной, но в следующий раз он боится, что так не получится.

Система призыва мужчин на срочную службу в Киеве обвиняется в коррупции в самой своей основе. Зеленский уволил всех руководителей областных военкоматов Украины после многочисленных обвинений в адрес офицеров системы, в частности, во взяточничестве и запугивании. Представители оборонного ведомства заявили BBC, что эти нарушения "позорны и неприемлемы".

"Мобилизация является причиной того, что большинство мужчин в возрасте до 60 лет не могут уехать из Украины. Тысячи часто пытаются бежать из страны, в основном через Карпаты в Румынию, – отмечает медиа. – Тем, кто остается, массовые групповые чаты помогают избежать призыва. Телеграмм -каналы дают подсказки о том, где патрулируют военные комиссары. Существуют чаты для разных регионов и городов по всей стране, иногда более 100 тысяч участников в каждом".

Вместе с тем, Министерство обороны Украины призывает людей обновлять свои данные в национальной базе данных и заявляет, что если их призовут, то они будут направлены на соответствующую должность.

Власти, похоже, стараются восстановить доверие, подчеркивают следующее BBC: "Бояться – это нормально", – лозунг последней информационной кампании. Это попытка провести параллели между детскими страхами и сегодняшними тревогами.

Здесь издание приводит пример тех, кто начал тренировки заранее, еще не попав под мобилизацию – чтобы быть готовым.

"В заброшенном летнем лагере в Киеве гражданские лица учатся противостоять российским солдатам в случае необходимости. Они патрулируют тропы, прежде чем инструктор кричит: "Вторая группа! Граната!". Мужчины и женщины быстро бросаются на землю. Их винтовки ненастоящие, но есть надежда, что некоторые участники запишутся на настоящую. Антон, 22-летний студент, уже принял решение", – описывает медиа еще одну реальность.

Антон не считает, что это хорошо, что люди уходят от призыва, но он понимает, почему кто-то не хочет воевать. Он убежден, что не сможет оставаться сложа руки, если ситуация ухудшится.

Как констатируют BBC, Украина превзошла все ожидания в своей защите от полномасштабного вторжения России, но и ей приходится делать определенные переоценки и перерасчеты. И речь не только о контрнаступлении, но и о мотивировании своих граждан к борьбе.