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Украинские военные возобновили контроль над 28 населенными пунктами, - Генштаб ВСУ

1 апреля, 2022 пятница
13:40
война с Россией

Оккупанты частично отводят войска из Полесского и Северского направлений, а ВСУ возобновили контроль над 28 населенными пунктами

Об этом сообщил Генштаб ВСУ .

Россияне продолжают наносить систематические ракетно-бомбовые и авиационные удары по объектам критической инфраструктуры, зданиям органов государственного управления и жилым кварталам украинских городов. Оккупанты перегруппировываются и, вероятно, сосредотачиваются на наступлении в Восточной операционной зоне.

Они частично отводят войска Полесского и Северского направлений, но готовятся к перемещению резервов Восточного военного округа для войны против Украины.

На Волынском направлении ВС Беларуси усиливают охрану белорусско-украинской границы.

На Полесском направлении русские не наступали. Основные усилия они сосредоточиваются на обороне занятых ранее рубежей, перегруппировке и отводе войск в Беларусь для восстановления боеспособности. В целях обеспечения отхода своих подразделений россияне проходят местность и объекты инфраструктуры, применяют артиллерию.

"Подразделениями Вооруженных Сил Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Демидов, Дымер, Литвиновка, Гавриловка, Козаровичи, Жовтневое, Глубовка, Ясногородка, Талакунь, Сухолучье, Липовка, Гавронщина, Маковище, Николаевка, Хмельная", - зау

На Северском направлении россияне продолжают блокировать Чернигов, перемещают войска Центрального военного округа в районы неподалеку от границы Украины.

"После ухода противника подразделениями Вооруженных Сил Украины взяты под контроль населенные пункты Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Новая Басань, Макеевка, Погребы, Бажановка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка, Гавриловка", - отметили в Генштабе.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать и обстреливать из артиллерии Харьков, на захваченных рубежах переходит в оборону, перегруппировывает войска для возобновления наступления, дополнительно подвозит боеприпасы для артиллерийских подразделений.

На Изюмском направлении оккупанты продолжают контролировать Изюм и удерживать понтонные переправы через Северский Донец для обеспечения наступления. В течение дня враг вел боевые действия в направлении населенного пункта Малая Комышеваха, однако был остановлен и не знал успеха. Вероятно усиление группировки кафиров на Изюмском направлении за счет отдельных подразделений 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий.

На Донецком направлении россияне продолжают оказывать огневое влияние и штурм на отдельных направлениях, наносить авиаудары по населенным пунктам. Основные усилия россияне сосредоточиваются на взятии под контроль Попасной, Рубежного, а также установлении полного контроля над Мариуполем.

На Южнобужском направлении подразделения оккупантов продолжают оказывать огневое влияние по артиллерии по позициям ВСУ. Для улучшения тактического положения россияне пытались наступать в сторону Александровки.

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