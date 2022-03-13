Украинские военные возле Гостомеля уничтожили понтонную переправу оккупантов

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ, передает Еспресо.TV .



"В районе Гостомеля орки решили навести понтонные переправы. Наши казаки их чуть-чуть поджарили. Слава Нации! Смерть врагам!" - говорится в сообщении.

Напомним, нацгвардейцы ликвидировали диверсантов вблизи одного из населённых пунктов в зоне ООС.

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