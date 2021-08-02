Украинские военные водолазы прибыли в Румынию на учебу
Водолазное подразделение Военно-морских сил ВСУ прибыло в Румынию для участия в многонациональных противоминных учениях "Дайв - 2021"
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Сводное водолазное подразделение на борту поисково-спасательного судна "Александр Охрименко" прибыл к базе ВМС Румынии Констанца.
Водолазы будут участвовать в многонациональном противоминной обучении, которое начинается 2 августа, с участием представителей Украины, США, Болгарии, Румынии и Грузии.
Обучение состоять из четырех фаз и будет проходить в акватории Черного моря, в водах Румынии.
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