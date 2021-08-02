Украинские военные водолазы прибыли в Румынию на учебу

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Сводное водолазное подразделение на борту поисково-спасательного судна "Александр Охрименко" прибыл к базе ВМС Румынии Констанца.

Водолазы будут участвовать в многонациональном противоминной обучении, которое начинается 2 августа, с участием представителей Украины, США, Болгарии, Румынии и Грузии.

Обучение состоять из четырех фаз и будет проходить в акватории Черного моря, в водах Румынии.