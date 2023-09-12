Украинские военные включали на частотах пилотов РФ похоронный марш в первые дни полномасштабной войны, - управление РЭБ

Об этом Павленко рассказал в интервью УП.

По его словам, в первые дни войны, когда авиация противника летала в районе Киева, украинские военные для радиоподавления включали в эфир россиян похоронный марш, поэтому они были вынуждены изменять частоты.

"Основным подтверждением того, что радиоподавление успешно, является то, что противник перестраивается на другие частоты. Кстати, в первые дни войны, когда "орки" летали в районе Киева, мы использовали радиостанции для того, чтобы осуществлять радиоподавление управления авиации противника. Ребята тогда записали похоронный марш, раздававшийся в эфире у россиян. Я вам говорю, они тогда меняли частоты мгновенно. 10 секунд – изменение. Положительный эффект сразу", - отметил Павленко.

Руководитель главного управления РЭБ и кибербезопасности также рассказал, как оценивают эффективность работы РЭБ. Он отметил, что она измеряется в процентах: если удалось подавить все радиолинии противника, то эффективность составляет 100% и связь считается сорванной, если 70% – нарушенной, 50% – усложненной.

Павленко объяснил эффект от радиоподавления на примере российского "Орлана-10".

"Чтобы навести артиллерию на цель, "Орлан" должен в ходе пролета увидеть интересующий его район, сосредоточиться на этом районе, провести съемку, затем передать информацию о том, что обнаружил, после этого откорректировать первый артиллерийский удар. Для этого требуется непрерывное управление "Орланом". А в режиме нашего радиоподавления именно этого у него нет. То есть он продолжает летать, не остановится, не упадет, не разразится в воздухе. Он будет летать и ждать, пока прекратится влияние РЭБ", - пояснил полковник.