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Украинские военные, вероятно, отошли на новые оборонительные позиции к западу от Соледара, - разведка Британии

18 января, 2023 среда
09:15
война с Россией Соледар

Британская разведка предполагает, что украинские военные могли отойти на новые оборонительные рубежи, расположенные к западу от города Соледар Донецкой области

Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка предположила, что 16 января украинские войска, вероятно, вышли из города Соледар в Донецкой области, оставив его под контролем россиян. Украинские силы, вероятно, создали новые оборонительные рубежи к западу от города.

Британские аналитики отмечают, что наступление на Соледар в основном совершали наемники из ПВК Вагнера, а сама операция была вспомогательной и направленной на то, чтобы сделать возможным окружение большего населенного пункта - Бахмута. Один из двух основных путей поставок украинских военных в Бахмуте сейчас оказался под большим давлением.

Снимки показывают, что с начала января 2023 года юг и восток от Бахмута продолжают подвергаться интенсивному артиллерийскому обстрелу. Украинские силы почти наверняка продолжают оборону от российских сил на подступах к городу.

В то же время в утреннем отчете Генштаба ВСУ отмечается , что Соледар подвергся артиллерийским обстрелам РФ. Это свидетельствует о том, что в городе остаются украинские военные.

  • 17 января командир батальона "Свобода" капитан Национальной гвардии Петр Кузик заявил, что часть Соледара находится под оккупацией, но в промзоне и на нескольких улицах закрепились украинские военные и успешно ведут оборонительные бои.

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военные силы Украины
Донетчина
Бахмут
Военные новости
Соледар
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