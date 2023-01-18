Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка предположила, что 16 января украинские войска, вероятно, вышли из города Соледар в Донецкой области, оставив его под контролем россиян. Украинские силы, вероятно, создали новые оборонительные рубежи к западу от города.

Британские аналитики отмечают, что наступление на Соледар в основном совершали наемники из ПВК Вагнера, а сама операция была вспомогательной и направленной на то, чтобы сделать возможным окружение большего населенного пункта - Бахмута. Один из двух основных путей поставок украинских военных в Бахмуте сейчас оказался под большим давлением.

Снимки показывают, что с начала января 2023 года юг и восток от Бахмута продолжают подвергаться интенсивному артиллерийскому обстрелу. Украинские силы почти наверняка продолжают оборону от российских сил на подступах к городу.

В то же время в утреннем отчете Генштаба ВСУ отмечается , что Соледар подвергся артиллерийским обстрелам РФ. Это свидетельствует о том, что в городе остаются украинские военные.

17 января командир батальона "Свобода" капитан Национальной гвардии Петр Кузик заявил, что часть Соледара находится под оккупацией, но в промзоне и на нескольких улицах закрепились украинские военные и успешно ведут оборонительные бои.

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