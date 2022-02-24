Украинские военные ведут бой на направлении Сум

Об этом сообщают в Государственной пограничной службе.

По их информации, Россия совершает наступление со стороны Конотопа.



"Пограничники с ВСУ и Нацгвардией вступили в бой с российскими оккупантами на окраине Сум. Украинские военные держат оборону. По имеющейся информации РФ совершает наступление со стороны н.п. Конотоп", - говорится в сообщении.

В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" против Украины и призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и уходить домой".

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил нападение России с мировыми лидерами.

Верховная Рада ввела в Украине военное положение. Президент Зеленский подписал соответствующий указ.

24 февраля Президент Зеленский заявил, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

По состоянию на 13:30 24 февраля в Умани происходит пик обострения оперативной обстановки в Черкасской области. Произошел пожар на четырех складах.

Российские танки, БМП и пехота атакуют позиции украинских войск на подступах к Старобельску на Луганщине

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