Украинские военные ведут бой на направлении Сум
Пограничники вместе с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией вступили в бой с российскими оккупантами на окраине Сум
Об этом сообщают в Государственной пограничной службе.
По их информации, Россия совершает наступление со стороны Конотопа.
"Пограничники с ВСУ и Нацгвардией вступили в бой с российскими оккупантами на окраине Сум. Украинские военные держат оборону. По имеющейся информации РФ совершает наступление со стороны н.п. Конотоп", - говорится в сообщении.
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