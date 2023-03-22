Об этом пишет Politico .

В настоящее время в США проходят обучение 65 украинских военных в возрасте от 19 до 67 лет.

"Украинские солдаты поражают и совершенно быстро учатся... Благодаря их широким знаниям в области противовоздушной обороны и опыта работы в зоне боевых действий им было легче – хотя это никогда не бывает легко – овладеть системой Patriot", – отметил бригадный генерал Шейн Морган.

Он добавил, что украинцы – "лучшие из лучших в том, как обеспечивают противовоздушную оборону Украины".

Издание отмечает, что курс был задуман как 10-недельная базовая программа, но украинцы проходили задачу быстрее, чем ожидалось.

"Они быстро проходили курс и с определенного момента смогли разработать собственные сценарии на основе тактики, которую россияне используют в бою", – рассказал журналистам высокопоставленный чиновник Форт-Силл.