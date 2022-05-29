Украинские военные в Северодонецке находятся в "сложной оборонной позиции", - глава ВГА рассказал о ситуации в городе

Об этом сообщает CNN .

По словам Александра Стрюка, ВСУ находятся в "сложной оборонной позиции" в Северодонецке, бои продолжаются в окрестностях города, а самые ожесточенные – в районе автовокзала и гостиницы "Мир".

"Настоящая битва - в районе главного автовокзала… Наши военные находятся в жесткой оборонительной позиции. Город постоянно обстреливается. Гуманитарный штаб, который находится в городе, сегодня практически обездвижен, потому что передвигаться по городу опасно, работа штаба прекращена", - рассказал руководитель военно- гражданской администрации Северодонецка.

В городе не работает мобильная связь и отключено электричество. Еще есть возможность доставлять грузы в Северодонецк, хотя это очень сложно. Эвакуация из населённого пункта крайне опасна.

В Северодонецке доступен только начальный уровень медицинской помощи.

Россияне хотят оцепить позиции ВСУ в районах Лисичанска и Северодонецка, - Генштаб ВСУ.

28 мая сообщалось, что бои ведутся на окраине Северодонецка. Оккупанты захватили территорию гостиницы "Мир" и больше успехов не имеют. У них значительные потери, дальше пройти не могут.

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