Украинские военные в Кабуле провели операцию по спасению афганских переводчиков, работавших на Канаду

Об этом пишет канадское издание The Globe and Mail .



"Самолет с афганскими переводчиками, включая одного, который работал в The Globe and Mail и другого, который служил на канадских военных, а также их семьи, прибыл в Киев после смелой операции украинских солдат, которые дислоцировались в аэропорту Кабула", - пишет издание.



Спасение, который координировали украинские военные Офис президента Владимира Зеленского и The Globe, может открыть дорогу другим афганцам, которые бегут от талибов, в Канаду. Оттава пообещала переселить уязвимых афганцев при условии, что они смогут пробраться в третьи страны, и The Globe узнал, что правительство Канады спросил правительство Украины, готов ли он перевезти других беженцев из Канады в Киев, где они будут ждать переселения.



Операцию по спасению переводчиков было осуществлено рано утром в пятницу, 27 августа, в Кабуле, через день после того, как последний канадский эвакуационный самолет вылетел из Афганистана, и через несколько часов после смертельных терактов смертника "Исламского Государства" у ворот Международного аэропорта Хамида Карзая и в гостинице "Баронс", в результате которых погибли по меньшей мере 200 человек, среди которых 14 американских солдат. После нападуСША заявили, что в аэропорт позволять въезд только иностранным гражданам. Афганцев с визами решили не пропускать.



Несмотря на это ограничение, а также растущие риски для сил коалиции накануне запланированного вывода последних сил США 31 августа, украинские войска пешком вышли в город Кабул, чтобы сопровождать два бусы с переводчиками и их семьи, всего 19 человек - на аэродром.



У солдат были фотографии номерных знаков микроавтобусов, и они окружили и сопровождали транспортные средства в течение последних 600 метров до аэропорта.



"Конвой вошел [в аэропорт], благодаря тому, что украинцы вышли. Мы просто прислали им номерные знаки наших транспортных средств ... и они пришли на местный рынок, чтобы найти нас. Они сказали" Украина? ", Мы -" Да! ", и они провели нас внутрь ", - сказал Мохаммед Шариф Шараф, 49-летний отец пяти детей, который провел 10 лет в качестве редактора и переводчик, помогая The Globe освещать роль Канады в войне за Афганистан.



"После того, как они попали в аэропорт, 19 афганцев посадили на военный грузовой самолет, который размещался в Кабуле в рамках малоизвестного взноса Украины в усилия НАТО в стране, и вместе с группой самолетов долетели до Исламабада, куда эвакуировали других афганцев, которых раньше спасли украинцы. в столице Пакистана их пересадили на чартерный коммерческий самолет, перевозивший группу в Украину, с короткой остановкой в ​​столице Азербайджана Баку ", - добавляет издание.

Две предыдущие попытки, спланированы канадскими военными к вылету из аэропорта Кабула, не дали результата и не позволили завезти группу Шарафа в аэропорт, как и другая попытка, организованная Государственным департаментом США. Эти операции опирались на то, что афганцы и их семьи смогут добраться до определенных пунктов встречи у ворот аэропорта, что оказалось невозможным на фоне хаоса.

"Украинский операция была успешной там, где другие провалились, потому что украинские военные перебросили в город спецназовцев пешком, чтобы провести спасательные операции. Эвакуированные заявили, что были потрясены тем, что украинские войска пошли на риск, чтобы спасти их, чего не сделали канадские и американские силы ", - говорится в статье.

"Все были удивлены. В прошлом месяце я старался, чтобы нас кто-то завел. Мы спросили американцев, канадцев, катаров, всех - и решение не было. Они боялись выйти. Украинские солдаты были для нас ангелами. Они сделали чрезвычайную работу. У них большие сердца ", - сказал Джавед Хакмаль, 33-летний отец четырех детей, два года работал с канадским спецназом в Кандагаре.

В субботу, 28 августа, тремя самолетами из Кабула в Борисполь прибыли 360 человек , среди которых 80 граждан Украины