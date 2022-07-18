Украинские военные в Германии начали учиться управлять зенитками Gepard
На немецких полигонах началось обучение украинских военнослужащих управлению самоходными зенитными установками Gepard
Об этом пишет RND.
"На этой неделе на полигонах Бундесвера в Путлосе и Тодендорфе в земле Шлезвиг-Гольштейн начались учения украинских военных на зенитном танке Gepard", - говорится в сообщении.
Издание сообщает, что на учениях находятся не менее 100 военнослужащих украинской армии. Команда должна ознакомиться с самоходными зенитками Gepard и пройти артиллерийскую подготовку. Добавляют, что Бундесвер и производитель самоходных установок Gepard (Krauss-Maffei Wegmann) официально не подтверждают уведомления об обучении, но и не опровергают их.
"Тренировочный полигон Тодендорф отвечает всем требованиям для этого. Раньше там базировались Gepard, там в районе Балтийского моря удобно тренироваться на стрельбищах", - сказал член Бундестага Восточного Гольштейна и эксперт по обороне Инго Гадехенс.
- 13 июля ФРГ обнародовала список вооружения, которое передаст Украине. Германия пообещала передать Украине зенитные самоходные установки Gepard, реактивные системы залпового огня MARS, самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze и систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM.
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