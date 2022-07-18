Украинские военные в Германии начали учиться управлять зенитками Gepard

Об этом пишет RND.

"На этой неделе на полигонах Бундесвера в Путлосе и Тодендорфе в земле Шлезвиг-Гольштейн начались учения украинских военных на зенитном танке Gepard", - говорится в сообщении.

Издание сообщает, что на учениях находятся не менее 100 военнослужащих украинской армии. Команда должна ознакомиться с самоходными зенитками Gepard и пройти артиллерийскую подготовку. Добавляют, что Бундесвер и производитель самоходных установок Gepard (Krauss-Maffei Wegmann) официально не подтверждают уведомления об обучении, но и не опровергают их.

"Тренировочный полигон Тодендорф отвечает всем требованиям для этого. Раньше там базировались Gepard, там в районе Балтийского моря удобно тренироваться на стрельбищах", - сказал член Бундестага Восточного Гольштейна и эксперт по обороне Инго Гадехенс.

13 июля ФРГ обнародовала список вооружения, которое передаст Украине. Германия пообещала передать Украине зенитные самоходные установки Gepard, реактивные системы залпового огня MARS, самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze и систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

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