Украинские военные уже осваивают передовые системы ПВО NASAMS
Украинские бойцы проходят обучение пользованию зенитно-ракетными системами NASAMS средней и большой дальности
Об этом в твиттере пишет журналист Politico Пол Маклири.
"Получает ли Украина систему противовоздушной обороны NASAMS? Наверное, да. Мне ведь сообщили, что украинские военные уже учатся ими пользоваться", - написал Маклири.
Норвежский зенитно-ракетный комплекс NASAMS – первая на Западе ракетная система с локаторной наводкой. Основное предназначение системы – уничтожение воздушных объектов противника на средних и малых высотах при любых погодных условиях. На расстоянии до 40 км NASAMS поражает цели на высоте до 16 км.
- Напомним, 27 июня The New York Times сообщила, что США закупят для Украины передовую систему противовоздушной обороны NASAMS. Оборудование оплатят из фонда экстренного финансирования, выделенного конгрессом для помощи Украине.
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