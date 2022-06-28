Украинские военные уже осваивают передовые системы ПВО NASAMS

Об этом в твиттере пишет журналист Politico Пол Маклири.

"Получает ли Украина систему противовоздушной обороны NASAMS? Наверное, да. Мне ведь сообщили, что украинские военные уже учатся ими пользоваться", - написал Маклири.

Норвежский зенитно-ракетный комплекс NASAMS – первая на Западе ракетная система с локаторной наводкой. Основное предназначение системы – уничтожение воздушных объектов противника на средних и малых высотах при любых погодных условиях. На расстоянии до 40 км NASAMS поражает цели на высоте до 16 км.