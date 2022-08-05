Об этом говорится в отчете оперативного командования "Юг".

"Украинские штурмовики атаковали 2 ячейки вражеского вооружения и техники в Херсонском и Каховском районах. Вертолетной парой разбит вражеский опорный пункт на оккупированной Николаевщине", - пишет ОК "Юг".

Украинская артиллерия плотно атаковала вражескую систему противовоздушной обороны и логистические пункты оккупантов, в том числе и с боеприпасами в Херсонском районе.

За сутки, 4 августа, убиты 39 рашистов, уничтожены 4 зенитно-ракетные системы С-300, радиолокационная станция "Имбирь", автоматический миномет 82-го калибра, 9 единиц бронированной и автомобильной техники.

Также ликвидировано 3 склада с боеприпасами в Приднепровском, Херсоне и Токаревке.

4 августа российские оккупанты пытались вести штурм благодаря спецвзводу при поддержке БТР-82А и танкового взвода в направлении Сухой Ставок-Лозовое , но понесли потери и отошли.

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