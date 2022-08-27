Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины вfacebook .

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 27 августа ориентировочно составили:

Личного состава – около 46 500 (+250 в сутки) лиц ликвидировано

Танцев – 1939 (+3) единицы

Боевых бронированных машин – 4254 (+3)

Артиллерийских систем – 1045 (+5)

Реактивных систем залпового огня – 274 (+2)

Средств ПВО – 148 (+0)

Самолетов – 234 (+0)

Вертолетов – 202 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 836 (+2)

Крылатых ракет – 196 (+0)

Кораблей/катеров - 15 (+0)

Автомобильной техники и автоцистерн - 3165 (+3)

Специальной техники – 99 (+0)

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются

26 мая сообщалось, что ориентировочные потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют около 46 250 военных , 1936 танков, 1040 артиллерийских систем и 834 БПЛА.

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