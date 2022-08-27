Украинские военные уничтожили за сутки 250 оккупантов, - Генштаб ВСУ
С 24 февраля по 27 августа россияне потеряли в Украине 46 тыс. военных убитыми, 1939 танков, 234 самолета и 202 вертолета
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины вfacebook .
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 27 августа ориентировочно составили:
Личного состава – около 46 500 (+250 в сутки) лиц ликвидировано
Танцев – 1939 (+3) единицы
Боевых бронированных машин – 4254 (+3)
Артиллерийских систем – 1045 (+5)
Реактивных систем залпового огня – 274 (+2)
Средств ПВО – 148 (+0)
Самолетов – 234 (+0)
Вертолетов – 202 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня – 836 (+2)
Крылатых ракет – 196 (+0)
Кораблей/катеров - 15 (+0)
Автомобильной техники и автоцистерн - 3165 (+3)
Специальной техники – 99 (+0)
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются
- 26 мая сообщалось, что ориентировочные потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют около 46 250 военных , 1936 танков, 1040 артиллерийских систем и 834 БПЛА.
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