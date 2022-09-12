Об этом передает ОК "Юг" в фейсбуке.

"Обстановка в операционной зоне остается сложной, но контролируемой. Враг ведет воздушную разведку, продолжает огневое поражение позиций наших подразделений, пытается принимать меры по восстановлению утраченного положения, маневрирует войсками, имитируя прибытие резервов", - говорится в сообщении.

Не преуспевая на суше, в течение боевого дня враг совершил 19 авиационных ударов вдоль линии столкновения.

Как отмечается, украинской авиацией нанесены 3 удара, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 270 огневых задач, связанных с уничтожением района сосредоточения вражеского вооружения и техники, станции радиоэлектронной борьбы, двух складов боеприпасов.

"Обобщенные потери врага за боевой день составляют 40 рашистов, 4 танка и еще 4 единицы бронированной техники, 3 самоходных гаубицы "Мста-С", склад боеприпасов в Каховке", - говорят в ОК "Юг".

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