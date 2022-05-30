Украинские военные уничтожили вражеский командный пункт и 67 оккупантов на Юге

Об этом в фейсбуке передает оперативное командование "Юг".

"Обстановка на южном направлении динамичная и напряженная. Враг продолжает подтягивать резервы и обустраивать оборонные рубежи в Херсонской области", - говорится в сообщении.

Так, неподалеку от Херсона продолжается выгрузка вражеской техники: около 120 единиц Т-62 и БМП-2 (боевых машин пехоты) в течение нескольких дней накоплено для усиления вражеских позиций. В районе Новой Каховки и Степановки оборудованы танковые позиции.

В то же время украинские подразделения продолжают наступательные действия и меры сковывания и недопущения перемещения резервов россиян.

Воздушная разведка с помощью БПЛА "Орлан-10" обернулась его утратой. Тогда были применены вертолеты Ми-8, с помощью которых противник разведывал наши позиции и пытался их атаковать.

В сутки, 29 мая, враг покрывал артиллерийским огнем Николаев, поражая промышленную инфраструктуру, детский спортивный комплекс, жилые кварталы и торговые точки. Один человек погиб, также среди гражданского населения ранены.

В свою очередь ВСУ уничтожили 67 рашистов, 6 танков Т-62, 2 реактивные системы залпового огня "град", 3 самоходных гаубицы "Мста-С", 3 единицы бронированной и 13 - автомобильной техники. Также уничтожен пункт управления беспилотными разведчиками и командный пункт одного из вражеских подразделений.

Однако в Черном море корабельная группировка вражеских сил продолжает держать под прицелом ракетного удара территорию Украины.

"Несмотря на заявленные инициативы по организации гуманитарных коридоров для возобновления судоходства, меры по разминированию моря рашисты не принимают, что лишний раз подчеркивает фальшивость провозглашенных ими намерений", - говорится в сообщении.

Украинцев призывают не пренебрегать предупреждениями об опасности как по воздуху, так и вдоль побережья. После шторма возможны случаи отрыва якорных мин и выброса их на побережье.

Силы обороны Украины южнее Кривого Рога провели контратаку - ликвидировано 63 оккупантов и 19 единиц техники.

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