Украинские военные уничтожили в Киеве на Оболони российских диверсантов, переодетых в форму ВСУ. ВИДЕО 18+

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.



При этом российские диверсанты были переодеты в форму ВСУ.



Украинские военные обнародовали видео, на котором можно увидеть тел переодетых диверсантов и уничтоженную военную технику.



"Это переодеты. Переодевшиеся. Переодевшиеся была информация, Оболонь. Переодеты были в Вооруженные силы Украины", - сказал мужчина, который снимал видео.



Осторожно! Видео содержит изображение погибших!