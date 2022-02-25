Украинские военные уничтожили в Киеве на Оболони российских диверсантов, переодетых в форму ВСУ. ВИДЕО 18+
Военные вооруженных сил Украины уничтожили на столичной Оболони вражескую диверсионно-разведывательную группу
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.
При этом российские диверсанты были переодеты в форму ВСУ.
Украинские военные обнародовали видео, на котором можно увидеть тел переодетых диверсантов и уничтоженную военную технику.
"Это переодеты. Переодевшиеся. Переодевшиеся была информация, Оболонь. Переодеты были в Вооруженные силы Украины", - сказал мужчина, который снимал видео.
Осторожно! Видео содержит изображение погибших!
- Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киев вошли диверсионные группы РФ .
- Минобороны сообщило об обезвреживании оккупантов, которые захватили украинскую военную технику и переоделись украинскими военными.
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