Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

Украинские разведчики провели в Харьковской области успешную спецоперацию. В селе Дементиевка Дергачевского района бойцы "Кедра" обнаружили в разрушенных зданиях подразделение врага.

В результате огневого поражения погибли почти 4 десятка живой силы врага. Многие российские солдаты получили ранения, в частности командир взвода ДРГ, которого удалось взять в плен. Им оказался уроженец Запорожской области Станислав Трутнев, который в составе вооруженных сил РФ успел повоевать и в Сирии. Военному оказали необходимую медицинскую помощь и госпитализировали.

Добавим, недавно ВСУ разбили 1-ю гвардейскую танковую армию, которой завидовали в НАТО.

Спецподразделение Kraken показало видео спецоперации в Белогоровке.