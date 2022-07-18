Украинские военные уничтожили в Харьковской области взвод российской ДРГ и взяли в плен командира
По итогам боя удалось уничтожить 36 оккупантов, остальные получили ранения разной степени тяжести
Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.
Украинские разведчики провели в Харьковской области успешную спецоперацию. В селе Дементиевка Дергачевского района бойцы "Кедра" обнаружили в разрушенных зданиях подразделение врага.
В результате огневого поражения погибли почти 4 десятка живой силы врага. Многие российские солдаты получили ранения, в частности командир взвода ДРГ, которого удалось взять в плен. Им оказался уроженец Запорожской области Станислав Трутнев, который в составе вооруженных сил РФ успел повоевать и в Сирии. Военному оказали необходимую медицинскую помощь и госпитализировали.
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