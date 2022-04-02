Украинские военные уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Буратино"

Одержана историческая победа ВСУ над российской армией в битве за Киев, - Бутусов

100 дронов Switchblades и ракеты земля-воздух. В Пентагоне рассказали о поставках в Украину нового оружия

Путин пойдет на договоренности с Украиной только после поражения в войне, когда будет лежать и харкать кровью, - Фейгин