Украинские военные уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Буратино"
Сухопутные войска, ССО и терроборона уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Буратино"
Об этом сообщил Генштаб ВСУ .
"Командование Сил специальных операций ВС Украины, Сухопутные войска ВС Украины и Территориальная оборона ВС Украины передали очередной привет российским оккупантам от украинского народа. В частности, уничтожена и тяжелая огнеметная система "Буратино"", - отметили в заявлении.
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