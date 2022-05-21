Украинские военные уничтожили российскую технику, разрушившую Павлоградский мост
Гвардейцы уничтожили технику оккупантов, которые разрушили Павлоградский мост и обстреливали Северодонецк
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
По его словам, уничтожить гаубицу "Пион" помогли российские пропагандисты, опубликовавшие видео с точным местоположением техники.
"Скоро наказание пришло. Гвардейцы уничтожили вражескую технику, которая разрушила Павлоградский мост и обстреливала Северодонецк. Спасибо российским пропагандистам за наводку. Хвастались, а теперь и в пакеты собрать ничего И так будет с каждым!" - написал глава области.
- 21 мая в Луганской области оккупанты через 8 лет снова разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском.
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