Украинские военные уничтожили российскую колонну обеспечения
Сухопутные войска ВСУ уничтожили колонну обеспечения оккупантов
Об этом заявили Сухопутные войска ВСУ .
"Уничтожена очередная российская колонна обеспечения. Теперь кто-то недоест, недоспит, недостреляет", - отметили военные.
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