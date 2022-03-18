Украинские военные уничтожили российский Тигр с высокопоставленным чиновником и БТР с десантом, - командование ССО
ССО в засаде уничтожили российский Тигр с чиновником и БТР-82 с десантом
Об этом заявило командование ССО ВСУ.
На рассвете 18 марта группа ССО Украины провела засаду в тылу российских оккупантов.
"Метким огнем из NLAW, ликвидирован российский Тигр с высокопоставленным чиновником 35 армии, а также дистанционным подрывом ТМ-62 был уничтожен БТР-82 с десантом", - сообщили в Силах спецопераций.
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