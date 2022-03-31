Украинские военные уничтожили российский танк и подбили БРЭМ, - Минобороны

Об этом сообщило Минобороны .



"Вашему вниманию горящий вражеский танк и подбитый БРЭМ где-то на бескрайних украинских просторах, где разведчики и противотанкисты бригады Выговского с караваем и плюшками встретили оккупантов", - заявили в министерстве.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb