Украинские военные уничтожили российский танк и подбили БРЭМ, - Минобороны
58-я отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского уничтожила российский танк и подбили БРЭМ
Об этом сообщило Минобороны .
"Вашему вниманию горящий вражеский танк и подбитый БРЭМ где-то на бескрайних украинских просторах, где разведчики и противотанкисты бригады Выговского с караваем и плюшками встретили оккупантов", - заявили в министерстве.
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