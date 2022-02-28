Украинские военные уничтожили российский самолет, обстрелявший Сартану

Об этом сообщил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.



"Наши уважаемые военные – Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия и полк "Азов" уничтожили вражеский самолет российских оккупантов, который вчера четыре раза обстреливал поселок Сартану и Левобережный район Мариуполя", - отметил он.

Напомним, 28 февраля российская авиация обстреляла поселок Сартану, что под Мариуполем Донецкой области.