Украинские военные уничтожили российский самолет, обстрелявший Сартану
Украинские военные уничтожили вражеский самолет российских оккупантов, четырежды обстрелявший поселок Сартану и Левобережный район Мариуполя
Об этом сообщил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.
"Наши уважаемые военные – Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия и полк "Азов" уничтожили вражеский самолет российских оккупантов, который вчера четыре раза обстреливал поселок Сартану и Левобережный район Мариуполя", - отметил он.
- Напомним, 28 февраля российская авиация обстреляла поселок Сартану, что под Мариуполем Донецкой области.
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