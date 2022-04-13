Украинские военные уничтожили российский наблюдательный пункт

Об этом заявило командование ССО.



"Это – наблюдательный пункт российских оккупантов после того, как на нем поработала группа ССО Украины.

Такие "наблюдатели" являются важными объектами – преградами на пути нашего войска. И для безопасного прохода украинских воинов предварительно выполняются задачи по их уничтожению", - говорится в сообщении.







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