Украинские военные уничтожили российский наблюдательный пункт
Силы спецопераций Украины уничтожили наблюдательный пункт оккупантов
Об этом заявило командование ССО.
"Это – наблюдательный пункт российских оккупантов после того, как на нем поработала группа ССО Украины.
Такие "наблюдатели" являются важными объектами – преградами на пути нашего войска. И для безопасного прохода украинских воинов предварительно выполняются задачи по их уничтожению", - говорится в сообщении.
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