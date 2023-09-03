Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Украинские военные уничтожили российский наблюдательный комплекс "Аванпост"

Украинские военные уничтожили российский наблюдательный комплекс "Аванпост"

3 сентября, 2023 воскресенье
10:28
Война с Россией

Украинские разведчики с помощью дрона уничтожили вражеский наблюдательный комплекс "Аванпост", который в России называют "надежным стражем границ"

Об этом сообщило Главное управление разведки МО.

"Этот комплекс немного мешал Силам безопасности и обороны Украины на Северном направлении, поэтому из "надежного стража" московии его превратили в "безнадежного"", – отчитывается ГУР МО.

Разведка информирует, что такие комплексы агрессор использует для контроля границы, территорий важных объектов и для разведки.

Оптика "Аванпоста" распознает человека на расстоянии до 10 километров в дневное время и до 4 километров в ночное.

Наблюдательный пункт оснащен автономной системой питания, радиолокатором, ретранслятором связи, а также сервером для фиксации данных.

  • 1 сентября командование оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" сообщило , что ВСУ уничтожили за сутки 9 российских складов боеприпасов на Таврическом направлении.
Видео
Украина
Россия
военные силы Украины
ГУР
Военные новости
наступление ВСУ
деоккупация Украины
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
Віктор Орбан
2 сентября, 2023 суббота
Климкин: В офисе Орбана уже есть план, какие требования предъявлять Украине во время открытия переговоров по ЕС
російська балістична ракета "Сармат"
1 сентября, 2023 пятница
Россия развернула ракетный комплекс "Сармат": он стреляет межконтинентальной ракетой, способной нести ядерный заряд
окупанти орки
2 сентября, 2023 суббота
ISW объяснил, для чего Россия создала "резервную армию"
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 40.68
    Продажа 41.69
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
3 сентября
11:19
Обновлено
Россия ночью атаковала дронами портовую инфраструктуру Одесчины: есть пострадавшие
10:38
Эксклюзив
"Только обстрелы территории Украины и блокирование гражданских судов": военный эксперт об участии Черноморского флота РФ в войне против Украины
10:33
"Винегрет из ПВО": в Воздушных силах рассказали о готовности к массированным атакам РФ по энергетике
10:31
Обновлено
Курс валют 3 сентября: цены на доллар, евро, злотый
10:14
Международный поезд Киев – Хелм отправился в первый рейс
10:09
Кремль вербует мигрантов на войну во избежание мобилизации перед выборами, - разведка Британии
09:40
Российская армия атаковала 10 областей Украины: за сутки погибли 4 человека, 20 ранены
09:23
Германия будет защищать воздушное пространство Словакии, отдавшей Украине средства ПВО и "миги"
09:03
КНДР ракета
КНДР провела имитацию тактической ядерной атаки
09:00
Эксклюзив
Убийством Пригожина Путин ускорил завершение своей жизни, - социолог Яковенко
08:44
Украинские силы прорвали первую линию обороны России вблизи Запорожья, - Тарновский
08:27
Ученые обнаружили доказательства того, что континенты образовались в результате ударов гигантских метеоритов.
В Турции зафиксировали падение метеорита
08:14
Средство ПВО, 5 танков и 600 военных: потери армии РФ за сутки войны в Украине
08:12
OPINION
Николай Княжицкий
Любая мера пресечения - это показуха
07:49
Кремль
В Москве отменили авиарейсы и эвакуируют Киевский вокзал из-за угрозы взрыва
07:34
Украинские военные продвинулись на западе Запорожской области и продолжают наступать, – ISW
00:58
Свитолина проиграла третьей ракетке мира Пегуле и вылетела из US Open
2023, суббота
2 сентября
23:43
В Киевской области утонул 4-летний мальчик
23:03
Шольц травмировался во время пробежки, - СМИ
22:53
Папа Франциск в Монголии
Папа Франциск в Монголии одобрительно отозвался о завоеваниях Чингисхана
22:20
На фото дети из Украины
В Польше закрыли крупнейший центр приема украинских беженцев, - Financial Times
22:15
Бывшая резиденция Онуфрия в Киево-Печерской Лавре
Журналисты показали резиденцию Онуфрия в Киево-Печерской лавре, где находилась баня и комнаты для трапезы и отдыха
22:07
К энергосети подключили еще один блок АЭС: он добавил тысячу мегаватт мощности
21:52
Эксклюзив
Военный эксперт объяснил, в чем недостаток линий обороны РФ
21:51
Обновлено
Игорь Коломойский
Шевченковский суд отправил Коломойского под стражу на два месяца. Выйти можно под залог в полмиллиарда
21:47
Эксклюзив
Путин обречен в последние месяцы усиливать запугивание Запада, нанося все более кровавые удары по Украине, - Орешкин
21:15
Через Керчь круглосуточно идут колонны с грузовиками окупантов, - СМИ
21:14
В Украине не будет тех, кто будет ставить себя над законом, - Зеленский
21:14
На Днепропетровщине собирают урожай: засаженная овощами площадь угодий на 10% больше, чем в прошлом году
21:08
OPINION
Не знаю, хотят ли Коломойского в Украине "закрыть" или все же "прикрыть"
20:38
Российская армия ударила по Угледару: погибли супруги, двое раненых
20:19
Мудрык не спас "Челси" от неожиданного поражения "Ноттингему" в АПЛ
20:15
Россияне атаковали Краматорск из РСЗО: ракеты попали в многоэтажку и кладбище
20:02
Эксклюзив
Путин руководит Россией посредством страха, - социолог Яковенко
20:01
Оксана Марченко с архимандритом УПЦ (МП) Дамианом (Радзиховским)
Духовник Медведчука и Марченко по-прежнему живет в Киево-Печерской Лавре, - "Схемы"
20:00
Эксклюзив
Чтобы не было нареканий на затяжную войну, Украине нужно еще лучшее оружие, а на Россию следует налагать еще более сильные санкции, - Макфол
19:59
Малгожата Зих
Снятая с выборов кандидатка в польский Сенат извинилась перед Путиным за то, что назвала его военным преступником
19:26
Обзор
Торги завершены: главные трансферы украинских футболистов за лето-2023
19:20
Украинский стартап создал проект для ускорения появления крымскотатарского языка в мобильных сервисах: кто может приобщиться
19:06
За сутки на фронте произошло более 15 боевых столкновений, ВСУ нанесли 9 ударов по районам сосредоточения врага, - Генштаб
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV