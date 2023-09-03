Украинские военные уничтожили российский наблюдательный комплекс "Аванпост"
Украинские разведчики с помощью дрона уничтожили вражеский наблюдательный комплекс "Аванпост", который в России называют "надежным стражем границ"
Об этом сообщило Главное управление разведки МО.
"Этот комплекс немного мешал Силам безопасности и обороны Украины на Северном направлении, поэтому из "надежного стража" московии его превратили в "безнадежного"", – отчитывается ГУР МО.
Разведка информирует, что такие комплексы агрессор использует для контроля границы, территорий важных объектов и для разведки.
Оптика "Аванпоста" распознает человека на расстоянии до 10 километров в дневное время и до 4 километров в ночное.
Наблюдательный пункт оснащен автономной системой питания, радиолокатором, ретранслятором связи, а также сервером для фиксации данных.
- 1 сентября командование оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" сообщило , что ВСУ уничтожили за сутки 9 российских складов боеприпасов на Таврическом направлении.
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