Украинские военные уничтожили российский наблюдательный комплекс "Аванпост"

Об этом сообщило Главное управление разведки МО.

"Этот комплекс немного мешал Силам безопасности и обороны Украины на Северном направлении, поэтому из "надежного стража" московии его превратили в "безнадежного"", – отчитывается ГУР МО.

Разведка информирует, что такие комплексы агрессор использует для контроля границы, территорий важных объектов и для разведки.



Оптика "Аванпоста" распознает человека на расстоянии до 10 километров в дневное время и до 4 километров в ночное.



Наблюдательный пункт оснащен автономной системой питания, радиолокатором, ретранслятором связи, а также сервером для фиксации данных.