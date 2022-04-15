Украинские военные уничтожили российский боевой вертолет Ка-52
В ночь на 15 апреля военные 93 бригады Холодный Яр уничтожили российский боевой вертолет Ка-52, который планировал их атаковать
Об этом сообщила 93-я ОМБр Холодный Яр.
"Эта ночь была чрезвычайно результативной для одного из механизированных батальона 93 бригады Холодный Яр. В его полосе ответственности совершил принудительную посадку с последующей поджаркой российский боевой вертолет Ка-52", - отметили в бригаде.
Россияне планировали поражать технику и живую силу холодноярцев, однако украинские военные уничтожили вертолет и оккупантов.
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