Украинские военные уничтожили российский боевой вертолет Ка-52

Об этом сообщила 93-я ОМБр Холодный Яр.



"Эта ночь была чрезвычайно результативной для одного из механизированных батальона 93 бригады Холодный Яр. В его полосе ответственности совершил принудительную посадку с последующей поджаркой российский боевой вертолет Ка-52", - отметили в бригаде.









Россияне планировали поражать технику и живую силу холодноярцев, однако украинские военные уничтожили вертолет и оккупантов.

Напомним, 5 апреля под Изюмом ВСУ сбили вражеский вертолет Ка-52, попав в него из украинской "Стугны".

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