Украинские военные уничтожили российский беспилотник "Орлан-10", ведущий разведку инфраструктуры Одессы
19 апреля украинские зенитчики сбили российский БПЛА "Орлан-10", пытавшийся проводить разведку инфраструктуры Одессы
Об этом сообщило Воздушное командование "Юг" .
"Утром, 19 апреля, воины зенитного ракетного подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили вражеский БПЛА "Орлан-10", который в очередной раз пытался осуществить разведывательную деятельность объектов критической инфраструктуры Одессы", - говорится в заявлении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.45
Покупка 30.45Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.76Продажа 34.54
- Актуальное
- Важное