Украинские военные уничтожили российский беспилотник "Орлан-10", ведущий разведку инфраструктуры Одессы

Об этом сообщило Воздушное командование "Юг" .



"Утром, 19 апреля, воины зенитного ракетного подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили вражеский БПЛА "Орлан-10", который в очередной раз пытался осуществить разведывательную деятельность объектов критической инфраструктуры Одессы", - говорится в заявлении.

Напомним, оккупанты возобновили воздушную разведку в Одесской области.

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