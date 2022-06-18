Украинские военные уничтожили российские боевые машины и танк из британских гаубиц
Украинские артиллеристы уничтожили российские боевые машины и танк вместе с экипажами
Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска в телеграме .
"На видео зафиксирована успешная работа воинов-артиллеристов 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины, которые из британских полевых прицепных гаубиц калибра 155 мм M777 уничтожают технику и живую силу рашистов", - отметили в ВСУ.
В частности, были уничтожены один танк и две боевые машины пехоты оккупантов вместе с экипажами.
- 17 июня украинские десантники и артиллеристы уничтожили две российские системы реактивного залпового огня "Ураган".
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