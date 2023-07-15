Об этом сообщили в ОК "Север".

"Силы обороны отомстили оккупантам за Краматорский обстрел. С помощью HIMARS бойцы уничтожили дорогую российскую ЗРС С-400 "Триумф", которая располагалась под Дебальцевым", - говорится в сообщении.

По имеющимся в Центре стратегическим коммуникациям данным, это именно та система С-400 из которой была выпущена ракета по пиццерии в Краматорске.

Ракетный удар по Краматорску

Об обстреле Краматорска 27 июня первым в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, обстрел центра города произошел примерно в 19:32, данные о пострадавших и разрушениях уточнялись.

Также оперативно об этом написал в телеграме руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, что кроме Краматорска под обстрел попало село Беленькое.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что по состоянию на 23:00 от попадания снаряда в заведение питания погибли четыре человека, в том числе 17-летняя девушка. Ранения различной степени тяжести получили 42 человека, среди которых 8-месячный младенец.

Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Краматорска, заявив, что каждое такое проявление террора снова и снова доказывает и нам, и всему миру, что Россия заслуживает только одного по результатам всего, что она наделала – поражение и трибунал, справедливые и законные суды против всех российских убийц. и террористов.

28 июня корректировщика ракетного удара задержали. Ему объявили о подозрении в государственной измене.

Утром 29 июня из-под завалов ГСЧС деблокировали тело еще одного погибшего. В общей сложности погибли 12 человек (в том числе 3 ребенка), пострадали 60 граждан (в том числе 1 ребенок) и спасены 11 человек, из них 7 - подразделением ГСЧС. Подробнее о ходе событий – читайте по ссылке.

Позже стало известно, что в результате российского ракетного удара по Краматорску украинская писательница Виктория Амелина и трое граждан Колумбии – Серхио Харамильо, Эктор Абад Фасиолинс и Каталина Гомес получили ранения. О смерти Виктории Амелиной, писательницы и общественного деятеля родом из Львова, стало известно поздно вечером 2 июля. Женщине было 37 лет, у нее остались муж и сын.