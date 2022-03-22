Украинские военные уничтожили подразделения морпехов РФ, которых готовили для штурма Одессы, – пресс-секретарь оперативного штаба Одесской ОВА

Об этом сообщил представитель оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Морпехи, которые должны были десантироваться на побережье Одессы, уничтожены и гниют под Николаевом и Мариуполем. А остатки подразделений еще пойдут на корм черноморским бычкам. И такова судьба каждого захватчика", - рассказал он.

Напомним, в понедельник, 21 марта, два российских военных корабля произвели обстрел Одессы с моря.

Также сообщалось, что практически все опрокинутые соединения морской пехоты РФ уже воюют в боях на территории Украины.