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Главная война с Россией Украинские военные уничтожили подразделения морпехов РФ, которых готовили для штурма Одессы, – пресс-секретарь оперативного штаба Одесской ОВА

Украинские военные уничтожили подразделения морпехов РФ, которых готовили для штурма Одессы, – пресс-секретарь оперативного штаба Одесской ОВА

22 мартa, 2022 вторник
10:23
война с Россией

Войска ВСУ уничтожили под Николаевом и Мариуполем личный состав подразделений морской пехоты России, готовимых для штурма Одессы

Об этом сообщил представитель оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Морпехи, которые должны были десантироваться на побережье Одессы, уничтожены и гниют под Николаевом и Мариуполем. А остатки подразделений еще пойдут на корм черноморским бычкам. И такова судьба каждого захватчика", - рассказал он.

  • Напомним, в понедельник, 21 марта, два российских военных корабля произвели обстрел Одессы с моря.
  • Также сообщалось, что практически все опрокинутые соединения морской пехоты РФ уже воюют в боях на территории Украины.

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