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Украинские военные уничтожили очередную партию вражеской техники вместе с личным составом
Десантно-штурмовые войска Украины ликвидировали вражескую технику вместе с оккупантами
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Боевая работа Десантно-штурмовых войск ВС Украины. Вражеская техника уничтожена вместе с личным составом! Слава Украине!", - говорится в сообщении.
- Напомним, с 24 февраля по 18 марта потери оккупантов составили около 14 200 военных, 1 448 бронемашин, 879 единиц автотехники, 112 вертолетов, 93 самолета 72 РСЗО и 43 средства ПВО.
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