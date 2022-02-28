Украинские военные уничтожили колонну вражеской техники под Макаровым. Видео
Военные ВСУ уничтожили колонну вражеской техники, которая находилась под Макаровым в Киевской области
Видео в Facebook распространило Военное телевидение Украины.
Украинские военные уничтожили колонну из русских градов и танков.
"Только что, под Макаровым. Наши ребята накрыли колонну вражеской техники. Российские гряды и танчики стали на ночлег. И уж точно будут крепко спать", - говорится под видео.
Макаров находится в 65-70 км от Киева.
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