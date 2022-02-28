Украинские военные уничтожили колонну вражеской техники под Макаровым. Видео

Видео в Facebook распространило Военное телевидение Украины.



Украинские военные уничтожили колонну из русских градов и танков.



"Только что, под Макаровым. Наши ребята накрыли колонну вражеской техники. Российские гряды и танчики стали на ночлег. И уж точно будут крепко спать", - говорится под видео.



Макаров находится в 65-70 км от Киева.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb