Украинские военные уничтожили два российских "урагана"
Украинские десантники и артиллеристы уничтожили две российские системы реактивного залпового огня "Ураган"
Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска в телеграмме .
"На фото зафиксировано, как артиллеристы Десантно-штурмовых войск во взаимодействии с артиллерией Сухопутных войск ВС Украины уничтожили две вражеские реактивные системы залпового огня БМ-27 "Ураган", - отметили в ВСУ.
16 июня украинские военные уничтожили на Востоке еще 26 российских оккупантов, БТР, беспилотник и склад с топливом.
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