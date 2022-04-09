Украинские военные уничтожили до 80 оккупантов и три летательных аппарата, - ОТУ "Восток"
Вооруженные силы Украины 9 апреля на востоке отбили три атаки противника, уничтожено до 80 захватчиков и три летательных аппарата
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".
Известно, что за 9 апреля в районе ответственности группировки украинские военные отразили три атаки противника.
За сегодняшний день ВСУ уничтожили:
- до 80 оккупантов;
- 3 танка;
- 5 боевых машин пехоты и бронетранспортеров;
- 6 АО;
- 1 самолет;
- 1 вертолет;
- 1 беспилотник.
- По состоянию на 9 апреля российские военные сосредоточили усилия на направлении Мариуполя и Изюма. В этих городах высока вероятность осуществления диверсий врагом на объектах транспортной инфраструктуры.
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