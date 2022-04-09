Украинские военные уничтожили до 80 оккупантов и три летательных аппарата, - ОТУ "Восток"

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".

Известно, что за 9 апреля в районе ответственности группировки украинские военные отразили три атаки противника.

За сегодняшний день ВСУ уничтожили:

до 80 оккупантов;

3 танка;

5 боевых машин пехоты и бронетранспортеров;

6 АО;

1 самолет;

1 вертолет;

1 беспилотник.

По состоянию на 9 апреля российские военные сосредоточили усилия на направлении Мариуполя и Изюма. В этих городах высока вероятность осуществления диверсий врагом на объектах транспортной инфраструктуры.

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Бои на Востоке продолжаются.