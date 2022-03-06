Украинские военные уничтожили более 11 тыс. оккупантов, почти тысячу российских боевых машин и 285 танков, - Генштаб

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



В целом с 24 февраля по 6 марта россияне ориентировочно потеряли:

личного состава – более 11 тыс. человек;

танков – 285 единиц;

ББМ – 985 единиц;

артиллерийских систем –109 единиц;

РСЗО -50 единиц;

средства ПВО – 21 единиц;

самолетов – 44 единиц;

вертолетов - 48 единиц;

автомобильной техники – 447 единиц;

легких скоростных катеров – 2 единиц;

цистерн из ППМ – 60 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 единиц.

Информацию уточняют, поскольку подсчет усложнен высокой интенсивностью боевых действий.Украинские военные устойчиво удерживают определенные позиции и уничтожают живую силу и технику захватчиков."Враг, несмотря на значительные потери, сотнями бросает в бой сторонников "русского мера". В частности, на Луганщине весь передний край усеян трупами и подбитой техникой захватчиков. Только вчера в центральную городскую больницу населенного пункта Брянка Луганской области с передовых позиций доставлено более 65 раненых представителей российских оккупационных войск. Большая часть - с попаснянского направления", - отметили в Генштабе.Все россияне преимущественно в тяжелом состоянии: множественные осколочные ранения, оторванные конечности и т.д. В результате отсутствия свободных мест в больницах оккупантов с легкими повреждениями не принимают в медучреждениях, а после оказания помощи в сопровождении вооруженного конвоя из военных РФ перемещают на линию боевого столкновения для ведения дальнейших боевых действий."Известно, что личный состав 6-го отдельного мотострелкового полка напуган и деморализован, ищет пути к дезертирству", - добавили в Генштабе ВСУ.

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