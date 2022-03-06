Украинские военные уничтожили более 11 тыс. оккупантов, почти тысячу российских боевых машин и 285 танков, - Генштаб
С 24 февраля украинские военные уничтожили более 11 тыс. захватчиков, 985 их ББМ, 109 артиллерийских систем и 285 танков
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
В целом с 24 февраля по 6 марта россияне ориентировочно потеряли:
- личного состава – более 11 тыс. человек;
- танков – 285 единиц;
- ББМ – 985 единиц;
- артиллерийских систем –109 единиц;
- РСЗО -50 единиц;
- средства ПВО – 21 единиц;
- самолетов – 44 единиц;
- вертолетов - 48 единиц;
- автомобильной техники – 447 единиц;
- легких скоростных катеров – 2 единиц;
- цистерн из ППМ – 60 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 единиц.
Украинские военные устойчиво удерживают определенные позиции и уничтожают живую силу и технику захватчиков.
"Враг, несмотря на значительные потери, сотнями бросает в бой сторонников "русского мера". В частности, на Луганщине весь передний край усеян трупами и подбитой техникой захватчиков. Только вчера в центральную городскую больницу населенного пункта Брянка Луганской области с передовых позиций доставлено более 65 раненых представителей российских оккупационных войск. Большая часть - с попаснянского направления", - отметили в Генштабе.
Все россияне преимущественно в тяжелом состоянии: множественные осколочные ранения, оторванные конечности и т.д. В результате отсутствия свободных мест в больницах оккупантов с легкими повреждениями не принимают в медучреждениях, а после оказания помощи в сопровождении вооруженного конвоя из военных РФ перемещают на линию боевого столкновения для ведения дальнейших боевых действий.
"Известно, что личный состав 6-го отдельного мотострелкового полка напуган и деморализован, ищет пути к дезертирству", - добавили в Генштабе ВСУ.
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