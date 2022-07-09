Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

"На видео зафиксирована совместная боевая работа артиллерийских и инженерных подразделений Десантно-штурмовых войск ВС Украины. В частности, при наступлении вражеской танковой роты украинскими десантниками эффективно уничтожено 9 вражеских танков", - отметили в ведомстве.

8 июля украинские защитники уничтожили 5 складов боеприпасов РФ на временно оккупированных территориях.

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