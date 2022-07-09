Украинские военные уничтожили 9 российских танков
Украинские десантники 9 июля обнародовали видео уничтожение российской роты из 9 танков
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
"На видео зафиксирована совместная боевая работа артиллерийских и инженерных подразделений Десантно-штурмовых войск ВС Украины. В частности, при наступлении вражеской танковой роты украинскими десантниками эффективно уничтожено 9 вражеских танков", - отметили в ведомстве.
- 8 июля украинские защитники уничтожили 5 складов боеприпасов РФ на временно оккупированных территориях.
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