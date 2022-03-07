Украинские военные уничтожили 30 вертолетов врага, которые захватчики разместили на временно оккупированном аэродроме

Об этом заявило Командование морской пехоты.



"Ночью украинские воины накрыли аэродром Чернобаевка возле Херсона. Оккупанты решили частично разместить там свой авиапарк. Уничтожено более 30 вертолетов врага, а еще живая сила и техника", - говорится в сообщении.



Кроме того, 6 марта на подступах к Николаеву украинские военные уничтожили три колонны оккупантов, захватили трофеи, большое количество боекомплекта, колесную технику, семь гаубиц Д-20.

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