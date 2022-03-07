Украинские военные уничтожили 30 вертолетов врага, которые захватчики разместили на временно оккупированном аэродроме
В ночь на 7 марта украинские военные уничтожили по меньшей мере 30 российских вертолетов, технику и живую силу на временно оккупированном аэродроме Чернобаевка в Херсонской области
Об этом заявило Командование морской пехоты.
"Ночью украинские воины накрыли аэродром Чернобаевка возле Херсона. Оккупанты решили частично разместить там свой авиапарк. Уничтожено более 30 вертолетов врага, а еще живая сила и техника", - говорится в сообщении.
Кроме того, 6 марта на подступах к Николаеву украинские военные уничтожили три колонны оккупантов, захватили трофеи, большое количество боекомплекта, колесную технику, семь гаубиц Д-20.
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