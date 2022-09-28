Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .

"Сегодня ночью хорошо прилетело на один из командных пунктов рашистов. В настоящее время подтверждено 12-200 (12 уничтоженных, - ред.), информация уточняется. Должности и воинские звания будут хороши!" – подчеркнул он.

28 сентября военный рассказал, что на войне против Украины ликвидировали двух капитанов и старших летенантов, майора и лейтенанта российской армии.

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