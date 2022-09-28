Украинские военные ударили по командному пункту россиян: уничтожены 12 оккупантов, - офицер ВСУ Штефан
Украинские бойцы в ночь на 28 сентября нанесли удар по российскому командному пункту и ликвидировали 12 захватчиков
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .
"Сегодня ночью хорошо прилетело на один из командных пунктов рашистов. В настоящее время подтверждено 12-200 (12 уничтоженных, - ред.), информация уточняется. Должности и воинские звания будут хороши!" – подчеркнул он.
- 28 сентября военный рассказал, что на войне против Украины ликвидировали двух капитанов и старших летенантов, майора и лейтенанта российской армии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.83
Покупка 40.83Продажа 41.76
-
EUR
Покупка 39.02Продажа 40.2
- Актуальное
- Важное