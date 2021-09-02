Украинские военные тренировались отражать вражеские авиаудары с помощью ЗРК

Об этом сообщает командование объединенных сил ВСУ.



Во время тренировок, которые были максимально приближены к боевым, военные с помощью ЗРК "Бук", "Оса" и С-300 отработали противовоздушное прикрытие группировки войск и важных объектов инфраструктуры.



По словам командующего объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наев, в ходе учений средства ПВО отработали наведения на цели воздушного противника, а также отработали задачи по поддержке наземных сил, отражение воздушного нападения условного противника и прикрытия важных государственных объектов.



"Обучение имели целью повысить слаженность в работе боевых расчетов. Поэтому, в процессе их планирования тренировок учитывался обобщенный анализ опыта проведения боевых действий", - отметил Наев.



Он также добавил, что военные, которые принимали участие в обучении, с поставленными задачами справились, поэтому цель тренировки достигнута.

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