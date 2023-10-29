Украинские военные тестируют новый дрон-разминировщик ST1
Украинские защитники испытывают автономный дрон ST1 для поиска мин. Он работает в 4 раза быстрее человека
Об этом сообщают Силы обороны юга.
"ST1 - автономный дрон для поиска мин. Он оборудован катушкой индуктивности и сенсорами, позволяющими облетать препятствия на низкой высоте", - говорится в сообщении.
На борту имеется мощный микрокомпьютер, который обрабатывает данные и передает их саперам в режиме реального времени. Кроме этого, ST1 работает в 4 раза быстрее человека, это ускорит процесс разминирования украинских территорий и сделает его более безопасным.
"Технологии и инновации - ключ к нашей победе и послевоенному обновлению", - добавили в сообщении.
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