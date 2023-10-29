Украинские военные тестируют новый дрон-разминировщик ST1

Об этом сообщают Силы обороны юга.

"ST1 - автономный дрон для поиска мин. Он оборудован катушкой индуктивности и сенсорами, позволяющими облетать препятствия на низкой высоте", - говорится в сообщении.

На борту имеется мощный микрокомпьютер, который обрабатывает данные и передает их саперам в режиме реального времени. Кроме этого, ST1 работает в 4 раза быстрее человека, это ускорит процесс разминирования украинских территорий и сделает его более безопасным.

"Технологии и инновации - ключ к нашей победе и послевоенному обновлению", - добавили в сообщении.