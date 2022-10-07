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Украинские военные сообщили об освобождении села Подолы в Харьковской области

7 октября, 2022 пятница
20:40
война с Россией

Село Подолы на Харьковщине освобождено от российских оккупантов

Об этом сообщил в telegram начальник штаба спецподразделения "KRAKEN" Константин Немичев.

"Подолы – это Украина!" – написал Немичев и опубликовал фотографию у указателя. Вместе с военным сфотографировались пятеро местных жителей, среди которых двое детей и собака.

Село Подолы расположено недалеко от Купянска и Купянска-Узлового.

  • О том, что украинские военные вошли в Купянск, стало известно 10 сентября. А 16 сентября спецподразделение Kraken сообщило о полном освобождении города Купянск от российских оккупантов.

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