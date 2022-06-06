Украинские военные снесут голову любому, - Лукашенко неожиданно похвалил ВСУ
Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что украинские военные "снесут голову" любому, кто попытается разделить страну
Видео ответа Александра Лукашенко на вопросы журналистов выложил в Телеграм народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
"Я уверен, украинские военные снесут голову любому. Я не говорю там нацики, не нацики. Слушайте, это вопрос философский. Военные Украины снесут голову любому, особенно нацики, как некоторые их называют, которые хотят иметь "самостоятельную, свободную Украину"... Они снесут головы всем, кто сегодня хочет расчленить Украину", – сказал Лукашенко.
- 30 мая адвокат Полозов заявил в эфире Еспресо, что Лукашенко демонстрирует чудеса политической эквилибристики и пока блюдет свои интересы.
- Ранее британская разведка сообщала, что Лукашенко избегает прямого участия в войне на территории Украины под страхом возможных западных санкций и ответов ВСУ.
- 26 мая Лукашенко отдал приказ создать оперативное командование вооруженных сил Беларуси на украинском направлении.
- Блинкен назвал Лукашенко соучастником войны в Украине.
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