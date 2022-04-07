Украинские военные сбили вражескую ракету, летевшую на Полтаву

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"В районе Липовой Долины люди слышали взрывы – это наши ребята сбили ракету, которая направлялась в направлении Полтавы и остатки ракеты упали на эту территорию", – отметил он.

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