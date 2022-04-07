Украинские военные сбили вражескую ракету, летевшую на Полтаву
Над Сумщиной ВСУ сбили ракету, летевшую в сторону Полтавы
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"В районе Липовой Долины люди слышали взрывы – это наши ребята сбили ракету, которая направлялась в направлении Полтавы и остатки ракеты упали на эту территорию", – отметил он.
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