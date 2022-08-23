Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

К-52 – российский разведывательно-ударный вертолет, предназначенный для поражения бронированной техники, живой силы и воздушных целей на поле боя. Его еще называют "аллигатором". Это один из самых современных вертолетов, находящихся на вооружении российской армии. Стоимость одного "Аллигатора" оценивают примерно в 16 миллионов долларов.

С начала полномасштабной войны ВСУ сбили уже более двух десятков вертолетов К-52.

25 июля военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВСУ сбили вражеский вертолет Ка-52 из ПЗРК "Игла"

29 июля два вертолета К-52 пытались оккупировать Андреевку в Херсонской области.

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