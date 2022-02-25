Украинские военные сбили вражеский самолет в Черкасской области
Теперь военные и полиция ищут российского пилота, который успел катапультироваться
Об этом сообщили в полиции Черкасской области.
"Правоохранители и военнослужащие проводят поисковые работы. Ищут пилота, который катапультировался при падении сбитого самолета", - говорится в сообщении.
Как добавили в полиции, украинские военные сбили вражеский самолет сегодня, 25 февраля, около 08:30 вблизи села Вознесенское Золотоношского района. Во время падения самолета пилот успел катапультироваться.
По информации правоохранителей, мужчина может находиться в пределах Золотоношского района и пытаться останавливать попутные транспортные средства, чтобы добраться до другого города.
Полицейские просят местных жителей быть бдительными и обратить особое внимание на подозрительных людей, особенно в тактической или военной форме с элементами красного цвета на одежде, возможно, с видимыми травмами.
Тех, кто владеет какой-либо информацией или заметит подозрительного лица по ориентировке, просят обращаться в полицию по номеру телефона "102".
- Отметим, сегодня ВСУ нанесли ракетный удар по российскому военному аэродрому в городе Миллерово (Ростовская область РФ).
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